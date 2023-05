Deux astronautes saoudiens, dont une femme, décollent vers l'ISS

Rayyanah Barnawi, chercheuse sur le cancer du sein, est la première Saoudienne à voyager dans l'espace

Dimanche, depuis l'État de Floride, avait lieu le décollage de la deuxième mission privée à destination de la Station spatiale internationale (ISS), organisée par Axiom Space, avec, pour la première fois, deux astronautes saoudiens.

afp L'équipage de la mission Axiom 2 (Ax-2)

Rayyanah Barnawi, chercheuse sur le cancer du sein, est la première Saoudienne à voyager dans l'espace. "Le fait d'être la première femme saoudienne astronaute, représentant la région, est un grand plaisir et un honneur", a déclaré Mme Barnawi lors d'une récente conférence de presse. Elle est accompagnée de son compatriote Ali Al-Qarni, pilote de chasse, qui a "toujours eu la passion d'explorer l'inconnu et d'admirer le ciel et les étoiles".

L'équipage de la mission Axiom 2 (Ax-2) a décollé à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, depuis le Centre spatial Kennedy de Cap Canaveral à 17h37 (Heure locale). L'équipe comprend également Peggy Whitson, une ancienne astronaute de la NASA, qui effectuera son quatrième vol vers l'ISS, et John Shoffner, un homme d'affaires du Tennessee, qui assure le pilotage.

afp Décollage de la fusée Falcon 9

Cette mission n'est pas la première incursion de l'Arabie saoudite dans l'espace. En 1985, le prince Sultan bin Salman bin Abdulaziz, pilote de l'armée de l'air, a participé à un voyage spatial organisé par les États-Unis. "Je repense à mon expérience dans l'espace il y a de nombreuses années et je suis heureux que l'Arabie saoudite soit retournée dans l'espace une fois de plus", a-t-il déclaré à l'AFP lors d'une soirée de surveillance du lancement de l'Ax-2 à Riyad.

Les quatre membres de l'équipe devront réaliser une vingtaine d'expériences pendant leur séjour à bord de l'ISS. L'une d'entre elles consistera à étudier le comportement des cellules souches en apesanteur. Ils rejoindront sept autres personnes déjà à bord de l'ISS : trois Russes, trois Américains et l'astronaute émirati Sultan al-Neyadi, qui est devenu le mois dernier le premier ressortissant arabe à effectuer une sortie dans l'espace.

Fayez Nureldine / AFP

Ax-2 est la deuxième mission d'Axiom Space en partenariat avec la NASA, détentrice de l'ISS. La société spatiale privée propose ces voyages pour des sommes qui se chiffrent en millions de dollars. L'entreprise de voyage spatial s'occupe également de l'entraînement des astronautes, de l'affrètement de leurs moyens de transport et de la gestion de leur séjour dans l'espace.

Pour Axiom space, ces missions constituent une première étape vers un objectif ambitieux : la construction de sa propre station spatiale, dont le premier module devrait être lancé en 2025.