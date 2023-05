Le Tadjikistan rapatrie de Syrie une centaine de femmes et d'enfants de jihadistes

Cette opération fait suite à celle de juillet 2022, où 146 femmes et enfants tadjiks avaient été rapatriés.

Dimanche, les autorités du Tadjikistan ont annoncé le rapatriement d'une centaine de femmes et d'enfants depuis la Syrie, où ils avaient rejoint des organisations terroristes de mouvance islamiste.

"Nous avons rapatrié 104 de nos citoyens dont 31 femmes et 73 enfants, ainsi que 5 citoyens du Kazakhstan, une mère et ses quatre enfants, à la demande des autorités kazakhes" a déclaré un porte-parole du ministère tadjik des Affaires étrangères. Ces femmes et enfants se trouvaient dans les camps pour familles de combattants jihadistes administrés par les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie.

Une opération qui fait suite à celle de juillet 2022, où 146 femmes et enfants tadjiks avaient été rapatriés. Des milliers de personnes originaires des ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, à majorité musulmane, avaient rejoint en Syrie et en Irak différentes organisations jihadistes, dont le groupe État islamique (EI).

DELIL SOULEIMAN / AFP Des femmes et des enfants dans des camps de prisonniers jihadistes en Syrie

La communauté internationale est, en effet, confronté au problème des rapatriements en cascades depuis la chute du "Califat" de l'EI en 2019. Des milliers de personnes originaires des ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, à majorité musulmane, avaient rejoint en Syrie et en Irak différentes organisations jihadistes, dont le groupe État islamique.

Delil SOULEIMAN / AFP Une femme marche à côté d'un enfant près des tentes du camp Roj, qui abrite les membres des familles des personnes accusées d'appartenir au groupe État islamique (EI) en Syrie

Selon l'ONG Human Rights Watch, plus de 41 000 citoyens étrangers, dont la majorité a moins de 12 ans, étaient encore détenus en 2022 dans des camps et des prisons dans le nord-est de la Syrie pour des liens présumés avec l'EI.