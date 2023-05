"La relation entre Israël et les Etats-Unis est indéfectible" (Tom Nides)

"Le président Biden a assuré qu'il y aurait une transparence totale en ce qui concerne la coordination sur l'Iran"

L'ambassadeur américain en Israël Tom Nides a déclaré lundi que la lutte autour du plan de réforme judiciaire du gouvernement témoigne de la force de la démocratie israélienne, lors d'une conférence à l'université Reichman à Herzliya.

"Réfléchissez un instant, chaque week-end depuis 20 semaines, entre 150 000 et 250 000 Israéliens sont descendus dans la rue. Et devinez ce qui s'est passé ? Pratiquement personne n'a été arrêté. Il n'y a pas eu de dégâts matériels. Dieu sait que personne n'a été tué. C'est ça la démocratie, et certains diraient qu'elle fonctionne, qu'elle fonctionne vraiment", a-t-il affirmé.

Manifestations à Tel-Aviv contre la réforme judiciaire, le samedi 25 mars 2023

"Je pense que c'est un testament remarquable pour cet endroit", a-t-il affirmé lors d'une conversation avec le général israélien à la retraite Amos Yadlin.

L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Tom Nides, et la directrice de la mission USAID, Amy Tohill-Stull, s'expriment lors d'un événement à Jérusalem, le 28 septembre 2022.

"Israël traverse une période compliquée mais ne vous y trompez pas : Israël est une démocratie florissante dont les citoyens se soucient profondément de l'avenir, et c'est quelque chose dont nous devrions tous être fiers", a-t-il ajouté.

Nides, qui quittera ses fonctions dans trois semaines, a qualifié les relations entre Israël et les Etats-Unis de "saines". "Cette relation est indéfectible, elle est digne à la fois des États-Unis et d'Israël, et nous continuons à l'étendre et à la renforcer chaque jour", a-t-il assuré.

En ce qui concerne la menace iranienne, l'ambassadeur soutient que la coordination bilatérale et les conversations autour de l'Iran sont totalement transparentes. "Il ne se passe pas un jour, et sans doute pas une heure, sans que nous ne parlions à Israël de ses craintes", a-t-il déclaré. "La coordination entre Israël et les États-Unis vis-à-vis de nos ennemis communs, de nos menaces communes dans la région, est solide comme le roc. L'une des choses que le président Biden a assuré aux premiers ministres Bennett et Lapid, ainsi qu'à M. Netanyahou, c'est qu'il y aurait une transparence totale en ce qui concerne la coordination sur l'Iran. Tout le monde - le Centcom, le Congrès, la Maison Blanche, etc. Il est impératif que nous comprenions la menace. Et il ne s'agit pas seulement de l'Iran, mais aussi de ses mandataires. Nous sommes là pour soutenir Israël et travailler avec lui pour nous assurer que l'Iran ne parviendra jamais à se doter d'une arme nucléaire", a-t-il expliqué.

Interrogé sur la normalisation avec l'Arabie saoudite, M. Nides a affirmé "reconnaître le mérite de l'administration précédente et de son prédécesseur, David Friedman, pour les accords d'Abraham. Ils ont changé la dynamique de la région de manière fondamentale. L'une des raisons pour lesquelles le président Biden est passé d'Israël à l'Arabie saoudite était d'améliorer les relations au fil du temps. La normalisation avec l'Arabie saoudite changerait la donne, car il ne s'agirait pas seulement de l'Arabie saoudite, mais d'une grande partie du monde musulman. Sommes-nous déterminés à faire avancer les choses et à essayer de voir s'il y a un moyen d'y parvenir ? Bien sûr. Je ne peux pas prédire l'avenir, mais nous aimerions nous pencher sur cette question au fil du temps", a-t-il souligné.

Tom Nides, l'ambassadeur américain en Israël, s'adresse à l'Association de la presse étrangère à l'hôtel King David à Jérusalem, le 7 septembre 2022.

L'ambassadeur a évoqué la question palestinienne en affirmant qu'il ne fallait jamais que la sécurité d'Israël soit compromise. "Mais pour la sécurité de tous, je crois que nous devons aider le peuple palestinien. Nous laisserons l'idée de la solution à deux États à d'autres penseurs. Comme l'a dit Joe Biden, nous voulons faire des choses concrètes. C'est la raison pour laquelle je passe autant de temps à faire des choses comme ouvrir le pont Allenby, obtenir de la 4G, travailler sur les hôpitaux, l'éducation... des choses qui donnent aux Palestiniens le sentiment de croire en l'avenir. En fin de compte, cela rendra Israël plus sûr", a-t-il avancé.

Concernant l'Ukraine, M. Nides soutient que "le rôle de chef de file joué par le président et les États-Unis pour rallier l'OTAN à l'arrêt de l'agression russe en Ukraine, a été un développement remarquable. Nous devons soutenir le peuple ukrainien. Lorsque les États-Unis et leurs alliés s'unissent, ils constituent une force incroyablement puissante. Ils envoient un message fort au reste du monde. Nous pouvons être très efficaces pour stopper l'agression à la porte"", a-t-il conclu.