Cisjordanie : France et USA condamnent la décision d'Israël de repeupler Homesh

"Cette décision est contraire au droit international"

La France a condamné la décision des autorités israéliennes d'autoriser le repeuplement juif de l'implantation de Homesh, la jugeant contraire au droit international. "Cette décision est contraire au droit international, et contrevient par ailleurs aux engagements pris par Israël à l’occasion des réunions d’Aqaba et de Sharm el-Cheikh. La France appelle le gouvernement israélien à revenir sur cette décision", a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

le Quai d'Orsay a également exprimé sa préoccupation après la visite d'Itamar Ben Gvir sur le mont du temple dimanche, et appelé Israël à prévenir "toute provocation". "La France condamne la deuxième visite provocatrice du ministre israélien de la Sécurité nationale sur l’Esplanade des Mosquées le 21 mai. La France rappelle la nécessité de préserver le statu quo historique sur les lieux saints à Jérusalem et souligne l’importance du rôle spécifique de la Jordanie à cet égard", poursuit le communiqué.

Enfin, l'Hexagone a rappelé son attachement à la solution à deux Etats. "La France appelle à nouveau tous les acteurs à s’abstenir de toute mesure unilatérale ou provocation de nature à alimenter les tensions et les violences, notamment à l’encontre des civils. Comme l’a rappelé la Ministre aux côtés de ses homologues allemande, jordanien et égyptien le 11 mai à Berlin, il est urgent de restaurer un horizon politique crédible au conflit israélo-palestinien sur la base d’une solution à deux États, seule solution qui permette d’apporter une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens."

L'administration Biden a pareillement réprimandé Israël dimanche pour le décret concernant Homesh. "Nous sommes profondément troublés par l'ordre du gouvernement israélien qui permet à ses citoyens d'établir une présence permanente dans l'avant-poste de Homesh dans le nord de la Cisjordanie , qui, selon la loi israélienne, a été construit illégalement sur des terres privées palestiniennes", a déclaré le porte-parole du département d'Etat Matthew Miller dans une déclaration.