Des négociations sont en cours pour un accord entre Israël et l'Arabie saoudite (média)

Ces négociations sont menées sous l'égide de Bahreïn

Des négociations de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite sont en cours, sous pression américaine et avec la médiation de Bahreïn, a rapporté lundi Channel 12 citant des sources saoudiennes.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen sont impliqués dans les négociations via des conversations téléphoniques. Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane est arrivé à Manama à Bahreïn et participe aux pourparlers sous la médiation du ministre bahreïni des Affaires étrangères Abd al-Latif al-Ziani. Le petit pays du Golfe a été choisi comme médiateur à la demande des Saoudiens.

Une source impliquée dans les pourparlers a indiqué à Channel 12 que "les négociations sont très complexes", et qu'elles sont menées sous la pression de l'administration Biden. Le palais saoudien aurait posé des conditions pour un accord avec Israël, à savoir des concessions sur la question palestinienne.

Selon des sources en Arabie saoudite, les principales revendications qui sont apparues dans les négociations sont le transfert de certains pouvoirs en Cisjordanie de l'armée israélienne aux forces de l'Autorité palestinienne. Riyad réclame que celles-ci disposent également de pouvoirs en matière de sécurité sur le mont du Temple et dans l'église du Saint-Sépulcre situés dans la vieille ville de Jérusalem - des mesures qui ont très peu de chances d'être approuvées par le gouvernement israélien actuel. Un responsable israélien n'a pas nié que des pourparlers aient eu lieu récemment, déclarant : "Nous saurons dans les prochaines semaines où cela va mener".

Le ministre bahreïni des Affaires étrangères s'est entretenu dimanche soir avec Eli Cohen. "Au cours de la conversation, les deux hommes ont passé en revue les relations bilatérales entre les deux pays afin de mettre à profit les intérêts communs", a rapporté un communiqué. Bahreïn a également ajouté que les deux hommes avaient discuté de la situation politique au Moyen-Orient, soulignant l'importance d'établir la sécurité, la paix et la stabilité dans la région.

Il y a à peine deux semaines, des progrès ont été signalés dans la normalisation avec l'Arabie saoudite - avec l'aide américaine. Le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan avait déclaré que les États-Unis "travaillaient à la conclusion d'un accord de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite". Il a partagé qu'il avait récemment eu une conversation vidéo avec son homologue israélien Tzachi Hanegbi, ainsi qu'avec le Premier ministre Netanyahou.

Dimanche soir, un haut responsable israélien a déclaré que des discussions étroites étaient menées sous médiation américaine entre Israël et l'Arabie saoudite, afin de mettre en place des vols directs pour les musulmans d'Israël vers Djeddah en Arabie saoudite.