"L'Iran conçoit des bases terroristes flottantes au Moyen-Orient" (Yoav Galant)

Les Gardiens de la révolution mettent au point des bases terroristes flottantes dans l'espace maritime moyen-oriental, en convertissant des navires marchands en navires militaires. C'est ce qu'a révélé le ministre israélien de la Défense lundi, lors de la conférence de l'Institute for Policy and Strategy (IPS), à l'Université Reichman d'Herzliya.

"Il s'agit d'une politique de piraterie coordonnée et planifiée, conçue pour menacer les voies de navigation, tant militaires que civiles, et pour créer une situation de menace permanente dans l'espace maritime. L'Iran se comporte comme un gang, pas comme une nation. Ces bases terroristes flottantes sont une continuation directe du terrorisme maritime déjà opéré par le pays dans tout le golfe Persique et la mer d'Oman. Et voilà qu'il s'efforce maintenant de l'étendre à l'océan Indien, à la mer Rouge et même aux rives de la mer Méditerranée", a déclaré Yoav Galant.

Ministry of Defense Le ministre de la Défense Yoav Galant expose les plans iraniens de conversion de navires à Herzliyah, le 22 mai 2023

Le ministre de la Défense a détaillé le plan iranien de conversion des navires marchands en navires militaires, armés de drones, de systèmes de missiles et de renseignements avancés, et leurs efforts visant à placer les navires dans des espaces maritimes pendant une longue période.

"Seules la coopération internationale et la création de coalitions seront à même de contrer la propagation du terrorisme depuis Téhéran, ainsi que le fait de placer une menace militaire crédible devant chaque arène - dans les airs, en mer et sur terre", a-t-il conclu.