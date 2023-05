Invitation officielle des Emirats arabes unis à Benjamin Netanyahou

Un tel déplacement du serait le tout premier du Premier ministre israélien dans le pays du Golfe

Les Emirats Arabes Unis ont invité Benyamin Netanyahou en novembre prochain, à l'occasion de la conférence sur le climat qui aura lieu à Dubaï. Un tel déplacement du serait le tout premier du Premier ministre israélien dans le pays du Golfe, après l'annulation successive de plusieurs voyages prévus à Abou Dhabi depuis la signature des accords d'Abraham en 2020. Plusieurs déplacements de Benjamin Netanyahou ont notamment été ajournés par les Emirats afin d'exprimer leur mécontentement face à la politique d'Israël envers les Palestiniens.

Cette invitation ainsi qu'une seconde pour le président Isaac Herzog, ont été transmises au nom du président des Émirats arabes unis, cheikh Mohammed ben Zayed, par l'ambassadeur du pays en Israël, Mohammed Mahmoud Al-Haja.

Lors d'un appel téléphonique à l'occasion de la fête de la Pâque juive et de celle du ramadan, le Premier ministre israélien et le président émirati avaient convenu d'une prochaine rencontre, sans donner plus de précision quant à la date de celle-ci.