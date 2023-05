Opération antiterroriste de Tsahal : onze personnes arrêtées en Cisjordanie

Les soldats ont saisi des armes et des munitions

Les soldats de l'armée israélienne et le Shin Bet ont procédé dans la nuit de lundi à mardi à l'arrestation de 11 personnes recherchées dans toute la Cisjordanie et ont saisi des armes.

Pendant l'opération près de Naplouse, les forces israéliennes ont arrêté deux personnes recherchées, localisé et confisqué des armes factices et des munitions. Au cours de l'activité, des suspects ont jeté des pierres sur les combattants et des coups de feu ont été entendus dans la zone. Six autres personnes recherchées ont été arrêtées dans plusieurs villages palestiniens et dans la ville de Bethléem.

Au cours de l'activité à Kfar Kabatia, les suspects ont brûlé des pneus, tiré et jeté des explosifs sur les combattants, causant de légers dommages aux véhicules de Tsahal. En réponse, les combattants ont tiré sur les suspects.

Lors d'une opération dans la ville d'Hébron, l'armée israélienne a arrêté trois hommes recherchés, localisé et saisi des armes M-16, un fusil, des pièces d'armes, du matériel militaire, des munitions et des fonds terroristes. Les personnes recherchées qui ont été arrêtées et les armes confisquées ont été transférées aux forces de sécurité.