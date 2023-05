"Nous avons la capacité de frapper l'Iran"

"L'Iran a fait plus de progrès que jamais dans l'enrichissement de l'uranium. Nous examinons la situation et je dirais que des développements négatifs se profilent à l'horizon qui pourraient nous amener à prendre des mesures", a déclaré mardi matin le chef d'état-major de l'armée israélienne le lieutenant-général Herzi Halevi, lors d'une conférence sécuritaire à Herzliya.

"Nous avons la capacité de frapper l'Iran. Nous ne sommes pas indifférents à ce que l'Iran essaie de construire autour de nous, et il est difficile pour l'Iran d'être indifférent à la ligne que nous suivons. Chaque ennemi que nous rencontrons a une empreinte digitale iranienne", a-t-il affirmé.

Halevi a également évoqué le rapprochement des pays de la région avec l'Iran, faisant allusion à l'Arabie saoudite : "Je ne pense pas que ce soit dû à leur confiance en l'Iran. Je pense que c'est dû à une volonté d'apaiser les tensions dans la région et de ne pas conduire à des conflits." Il a souligné l'importance de se préparer à une confrontation avec l'Iran : "Tsahal a été établi pour combattre dans l'arrière-cour de la maison, et nous devons renforcer nos capacités. L'Iran est 70 fois plus grand que le territoire de l'État d'Israël et a une grande économie, qui est similaire à notre PIB ou légèrement plus grande. Mais le PIB par habitant d'Israël est presque 4 fois supérieur à celui de l'Iran et c'est notre opportunité - la qualité", a-t-il martelé.

Présidence iranienne / AFP Le président iranien Ebrahim Raissi quitte son avion après son atterrissage à l'aéroport international de Damas, le 3 mai 2023.

Le chef d'état-major a également détaillé les préparatifs de Tsahal pour le renforcement du Hezbollah au Liban - et a souligné la réticence de l'organisation à entrer en guerre contre Israël. "Le Hezbollah ne souhaite pas rentrer dans une guerre totale. Il pense qu'il comprend notre façon de penser et cela l'amène à nous défier, là où il est sûr que cela ne mènera pas à la guerre". Je vois cela comme un bon moyen de créer des surprises si nécessaire. Notre préparation au combat dans le nord s'améliore chaque jour", a-t-il précisé.

(AP Photo/Hussein Malla)

Par ailleurs, Halevi a décrit la situation en Syrie aujourd'hui, après la fin de la guerre civile qui a eu lieu dans le pays, tout en notant que ce pays restait proche de l'Iran. "La Syrie commence à se redresser, mais elle maintient des liens étroits avec l'Iran", a-t-il déclaré.

AP Photo/Sergei Grits

"L'Iran utilise la Syrie comme un espace de combat potentiel. Nous n'y sommes pas indifférents et je rappellerais à Assad que tout pays qui s'en tient à l'Iran est aujourd'hui un pays en faillite. S'il veut construire un pays après la guerre civile, qu'il en tienne compte", a-t-il averti. La semaine dernière, Assad a fait un retour remarqué au sein de la Ligue arabe. Il sera intéressant de suivre et de voir si cela aura une opportunité d'influencer la Syrie", a-t-il conclu.