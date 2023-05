"Les responsables du Jihad islamique tués par Israël ont déjà été remplacés" (chef de l'organisation)

Le chef du groupe terroriste a pointé "la négligence" des responsables assassinés, localisés selon lui grâce à leurs téléphones portables

Le chef du Jihad islamique, Ziad Nachala, a déclaré dans une interview publiée mardi dans le journal palestino-américain "Hayat Washington" que l'élimination de plusieurs commandants du groupe terroriste lors de l'opération "Bouclier et flèche" était due à "la négligence" de ces derniers. "Nos frères ont été négligents dans l'évaluation de la situation, concernant la façon dont l'ennemi suit les appareils de communication. Tous nos frères qui sont devenus des martyrs avaient des téléphones portables", a souligné Ziad Nachala.

Il a également affirmé que "la mort des dirigeants du mouvement à Gaza n'avait pas semé la confusion dans la structure militaire du mouvement, puisque qu'ils avaient immédiatement été remplacés par leurs adjoints".

Au cours de l'opération Bouclier et Flèche ciblant le Jihad islamique dans la bande de Gaza, six hauts responsables de l'organisation terroriste ont été éliminés par Tsahal. Lors du "coup d'envoi" de l'opération, Khalil Bahitini, considéré comme le commandant opérationnel supérieur du Jihad et le commandant de la région nord de la bande de Gaza a été tué, tout comme Tarek Ezz a-Din, responsable de la direction des opérations du Jihad dans la bande de Gaza, et Jihad Ghanam, secrétaire du Conseil militaire du Jihad.

Tsahal Les six responsables du Jihad islamique éliminés par Tsahal lors de l'opération Bouclier et flèche à Gaza en mai 2023

Par la suite, c'est Iyad al-Hasani (également connu sous le surnom "Abu Anas"), en charge du dossier des opérations du jihad et chef par intérim du conseil militaire, qui a été éliminé, suivi d'Ali Hassan Raleigh, chef du réseau de roquettes du Jihad islamique et Ahmad-Abu Daqa, son adjoint.

"Il semble qu'ils aient réussi à rendre visite à leurs familles en secret, mais sans prendre de précautions. Le téléphone portable est dangereux : c'est un espion mobile pour celui qui le porte car l'ennemi capte sa localisation et les appels", a détaillé le chef de l'organisation.

Ziad Nachala a par ailleurs répliqué aux menaces de Benjamin Netanyahou de nuire également aux militants en dehors de Gaza. Des propos tenus par le Premier ministre israélien lors de la réunion du cabinet de la semaine dernière, après l'opération Bouclier et Flèche : "Les ennemis d'Israël - à Gaza et bien au-delà - savent que même s'ils essaient de se cacher, nous sommes capables de les atteindre à tout moment." En réponse, le chef terroriste a affirmé que son organisation était en mesure de "bombarder la capitale et les villes israéliennes à partir d'autres avions".

Le ministre de la Défense Yoav Galant s'est rendu mardi à la division de Gaza et à la base de l'armée de l'air de Hazor dans le but "de tirer les premières premières conclusions de l'opération Bouclier et Flèche". Un déplacement qui lui a fourni l'occasion de féliciter les pilotes israéliens à l'origine des raids dans la bande de Gaza, qui ont permis l'élimination des responsables du Jihad islamique.

"Ce corps est composé de membres de très haute qualité et possède d'excellentes capacités technologiques. Ces atouts combinés aux performances du renseignement ont permis le succès de l'opération Bouclier et flèche", a déclaré Yoav Galant.

Parallèlement à ces éloges, le ministre a toutefois émis un avertissement, faisant allusion à un éventuel conflit avec l'Iran : "Vous avez effectué les missions de Bouclier et de flèche avec beaucoup de succès, mais l'objectif principal auquel nous nous préparons est plus complexe, plus difficile et plus important. Vous devez être prêt à tout moment."