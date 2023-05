Emirats : ouverture du plus grand aquarium du monde à Abou Dhabi

Le parc présente pas moins de 68 000 animaux marins

Le parc SeaWorld a ouvert ses portes mardi à Abou Dhabi aux Emirats, sur l'île de Yas. Présentant des espèces de huit régions différentes du monde, des pôles Nord et Sud aux tropiques, le parc possède le plus grand aquarium au monde avec pas moins de 68 000 animaux marins. D'une superficie de 183 000 mètres carrés, le parc est composé de cinq niveaux.

Le site dispose d'une fenêtre d'observation verticale de 20 mètres permettant d'observer des requins, des bancs de poissons et de très nombreuses autres créatures marines, parmi lesquels les visiteurs ont la possibilité d'effectuer des plongées ou des promenades sous-marines.

Karim SAHIB / AFP Les lions de mer du parc SeaWorld à Abou Dhabi aux Emirats

Le complexe Rock Cove situé dans le parc simule une crique cachée dans l'océan Pacifique à l'ouest des États-Unis, et accueille des lions de mer que l'on peut voir se reposer sur les rochers ou sauter dans l'eau. Une technologie de pointe permet de simuler les courants d'eau, le mouvement des vagues et les conditions d'éclairage de l'environnement naturel de ces animaux.

Karim SAHIB / AFP Fenêtre d'observation de 20 mètres de haut au parc SeaWorld à Abou Dhabi aux Emirats arabes unis

Les visiteurs peuvent ensuite se rendre à Flamingo Point, pour y observer des flamants roses et en apprendre davantage sur le comportement de ces oiseaux, puis admirer des dauphins et des poissons tropicaux dans la baie en lisière d'une forêt tropicale. Le dernier complexe, baptisé "le royaume arctique", abrite notamment des manchots et inclut une attraction appelée Hypersphere 360° - une boule multimédia à 360 degrés dans laquelle les visiteurs peuvent explorer les profondeurs des océans autour du monde. Chose primordiale, le parc Seaworld a signé une charte d'engagement envers la protection des animaux.