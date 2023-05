"Le but est de créer une réplique de la lune qui comprendrait 4000 chambres"

Si certains rêvent de poser sur le pied sur la lune, d'autres souhaitent amener la Lune sur Terre. C'est le cas de l'entrepreneur Canadien Moon World Resorts Inc et son projet d'hôtel en forme de lune à 5 milliards de dollars dans la ville de Dubaï, au Émirats arabes unis. "C'est la plus grande marque au monde, le projet n'a pas encore commencé et déjà 8 milliards de personnes le connaissent", se réjouit l'entrepreneur.

Cette réplique de la lune de 270 mètres de diamètres comprend 4000 chambres, un centre de villégiature, une salle de spectacle pouvant accueillir 10 000 personnes, et peut-être un casino, même si les jeux d'argent sont toujours prohibés à Dubaï.

Le complexe hôtelier disposera également d'un éclairage alternatif afin de reproduire les phases lunaires.

Si, à Londres, un projet similaire d'hôtel sphérique de 224 mètres de haut a été avorté, Dubaï pourrait bien transformer l'essai, grâce à ses conditions économiques extrêmement favorables.

Tout d'abord, le marché de l'immobilier y est en plein essor, la vente de biens immobiliers a connu une croissance de 80 %, le prix d'achat a bondit de plus de 30 %, quant à celui de la location, c'est plus de 40 % de croissance.

La ville connait, en outre, un regain d'activité économique post-pandémie favorisant grandement le tourisme. Enfin, le contexte de la guerre en Ukraine pousse les investisseurs russe vers le pôle touristique des Émirats arabes unis.

Cependant ce regain d'activité et cette montée des prix de l'immobilier ne sera pas sans conséquences pour les populations le plus modestes vivant sur place, qui seront certainement forcées de déménager dans des zones périphériques.