Trois Palestiniens accusés de collaboration avec Israël condamnés à mort par le Hamas

Les hommes sont coupables de "communication avec des entités étrangères hostiles", en violation de l'article 131 du code pénal révolutionnaire palestinien

La sentence de peine de mort pour trois Palestiniens résidant dans la bande de Gaza, accusés d’avoir collaboré avec Israël a été confirmée en appel mardi, par un tribunal du Hamas. Un quatrième homme à quant à lui été condamné à la prison à perpétuité pour le même chef d’accusation. La date de leur exécution n’a pas été précisée.

Israeli police drapeaux du Hamas

Les noms des trois hommes reconnus coupables de "communication avec des entités étrangères hostiles", en violation de l'article 131 du code pénal révolutionnaire palestinien de 1979, condamnés à la peine capitale, n’ont pas non plus été révélés. Il a juste été précisé que deux des condamnés seront exécutés par pendaison, alors que le troisième sera mis à mort par un peloton d'exécution.

Le premier homme, âgé de 67 ans, a été arrêté en 2001 et aurait été recruté par Israël en 1997. Le second, âgé de 44 ans, a été arrêté en 2018 et accusé d’avoir espionné pour Israël depuis l’an 2000. Le troisième condamné à mort, âgé de 36 ans, est accusé de collaborer avec Israël depuis 2011. La date de son arrestation n’a pas été précisée. L’homme condamné à la perpétuité avec travaux forcés, arrêté en 2017 et âgé de 70 ans, est accusé par le Hamas d’avoir travaillé pour Israël depuis 2001.

AP Photo/Fatima Shbair Membres de la branche armée du Hamas

Les défenseurs palestiniens des droits de l'homme ont fustigé le Hamas à de nombreuses reprises pour avoir prononcé des condamnations à mort contre des Palestiniens. En effet, le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a déjà procédé à plusieurs exécutions pour des motifs similaires. L'Autorité palestinienne a également critiqué le Hamas pour avoir prononcé et infligé des condamnations à mort, affirmant que de tels verdicts nécessitaient l'approbation du président de l'Autorité palestinienne.