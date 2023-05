Rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite : un ambassadeur iranien nommé à Ryad

Iran Daily a rapporté que la République islamique avait nommé Alireza Enayati, un diplomate de haut rang, nouvel ambassadeur en Arabie saoudite

Un nouveau chapitre s’ouvre dans les relations entre l’Iran et l’Arabie Saoudite, puisque Téhéran a désigné un ambassadeur pour Ryad, marquant ainsi une étape importante dans le processus de rapprochement entre les deux nations après une rupture de plus de sept ans. Un rapprochement qui n'entrave pas une normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël, soutenu par les Etats-Unis, même si la reprise des relations entre Ryad et Téhéran est un coup dur pour Benjamin Netanyahou.

Le quotidien anglophone du gouvernement iranien, Iran Daily, a ainsi rapporté que la République islamique avait nommé Alireza Enayati, un diplomate de haut rang, nouvel ambassadeur en Arabie saoudite.

Téhéran et Ryad, considérés comme des poids lourds dans la région du Moyen-Orient, avaient rompu leurs relations en 2016 après des attaques contre des missions diplomatiques saoudiennes en Iran.

Le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite a connu une avancée majeure le 10 mars, lorsque les deux pays ont signé un accord, sous l'égide de la Chine, pour ouvrir leurs ambassades respectives et mettre en œuvre des accords de coopération économique et de sécurité conclus il y a plus de deux décennies.

La célébration de cette réconciliation est prévue lors de la prochaine visite du président iranien Ebrahim Raïssi en Arabie saoudite. Dans le même temps, Téhéran a invité le roi Salmane d'Arabie saoudite à se rendre en Iran.