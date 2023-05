L'Egypte pourrait tenter de convaincre l'Iran de réduire son soutien au Hamas et au Jihad (média)

Le président égyptien pourrait rencontrer son homologue iranien d'ici la fin de l'année

L'Egypte et l'Iran devraient envoyer des ambassadeurs dans leur pays d'ici quelques mois, dans le cadre du processus de rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays, ont déclaré mercredi des responsables égyptiens lors d'une conversation avec l'hebdomadaire américain The National Journal.

"Il a été convenu d'organiser une réunion entre le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et son homologue iranien Ebrahim Raïssi, et que la réunion devrait avoir lieu d'ici la fin de cette année", ont-ils déclaré.

Présidence iranienne / AFP Le président iranien Ebrahim Raissi quitte son avion après son atterrissage à l'aéroport international de Damas, le 3 mai 2023.

Cette information survient quelques jours après que le souverain d'Oman, le sultan Haïtham ben Tariq, a effectué une visite de deux jours en Égypte au cours de laquelle il s'est entretenu avec le président Sissi du "renouvellement des relations avec Téhéran". Oman entretient des relations étroites avec Téhéran et a souvent assumé le rôle de médiateur dans les conflits régionaux.

AP Photo/Amr Nabil

L'Iran, pour sa part, a souligné qu'il était intéressé à avoir de meilleures relations avec l'Egypte. "Les relations normalisées avec l'Iran garantissent la bonne volonté de Téhéran, par rapport aux efforts du Caire pour créer des liens économiques et commerciaux plus étroits avec des pays comme l'Irak, la Syrie et le Liban, où il a une influence significative", ont expliqué les responsables.

"L'Egypte tentera en même temps de convaincre l'Iran d'arrêter, ou du moins de réduire son soutien au Hamas et au Jihad islamique, les deux principaux groupes terroristes palestiniens dans la bande de Gaza", ont-ils conclu.