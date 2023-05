Abu Dhabi : un livre rare contenant les premiers mots en arabes imprimés en vente pour plus d'un million de dirhams

"Nous avons l'un des premiers livres jamais imprimés au monde dans notre exposition cette année"

Le livre du 15e siècle où ont été imprimés les premiers mots en arabe a été présenté lors de la Foire internationale du livre d'Abu Dhabi, qui se déroule du 22 au 28 mai. Il est en vente pour plus d'un million de dirhams (252 823 d'euros).

"Nous avons l'un des premiers livres jamais imprimés au monde dans notre exposition cette année - l'Hypnerotomachia Poliphili, publié dans les 100 premières années de l'invention de l'imprimerie et considéré comme le plus beau livre illustré de la Renaissance européenne. Il présente la toute première apparition publiée de mots arabes partout dans le monde, deux des trois inscriptions accompagnées de belles gravures sur bois. Il honore en outre l'arabe comme l'une des quatre langues sacrées du monde aux côtés du grec, du romain et de l'hébreu. C'est un livre qui occuperait une place de choix dans n'importe quelle collection de musée du Moyen-Orient", a déclaré Pom Harrington, propriétaire du vendeur de livres rares.

Il y a trois inscriptions arabes dans le texte, la première non illustrée et les deux autres accompagnées de gravures sur bois.

Israël et les Emirats ont normalisé leurs relations diplomatiques en septembre 2020 sous l'égide des Etats-Unis.