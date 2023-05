Attentat en Cisjordanie : "c'est un grand miracle qu'il n'y ait rien eu" (victime à i24NEWS)

"On réalise petit à petit, ça rentre dans la tête, c'était très choquant et très traumatisant"

Un attentat à l’arme à feu a eu lieu lundi près de l'intersection de Tapouah en Cisjordanie, sans faire de blessés. Une mère et ses quatre enfants se trouvaient dans le véhicule lorsque celle-ci a été attaquée. Malgré les tirs, la mère de famille a réussi à garder le contrôle de son véhicule alors qu'une des roues a été impactée.

"On réalise petit à petit, ça rentre dans la tête, c'était très choquant et très traumatisant", a témoigné Dvora Chetrit dans le Prime sur i24NEWS. "Les tirs ont endommagé la roue mais j'ai quand même réussi à ne pas perdre le contrôle du véhicule. J'avais juste envie de m'enfuir", a-t-elle raconté.

"Je me suis enfuie tout de suite et je n'ai pas pensé à m'arrêter. J'ai pris conscience du problème du pneu un kilomètre après l'attaque [...] Je voulais tellement m'enfuir que je n'ai même pas fait attention au problème de roue. Une fois arrivée à Tapouah, j'ai réalisé le problème et je n'avais pas envie de m'arrêter car dans ma tête, j'étais encore en danger moi et mes enfants", a-t-elle poursuivi. "Mais après je n'avais pas le choix et l'armée est venue très vite".

La mère de famille a affirmé qu'elle était certaine qu'il s'agissait de tirs de terroristes lorsqu'elle a entendu les détonations.

"Je n'ai eu aucun doute, il fallait que les enfants se baissent et contrôler que personne n'a été touché. C'est un grand miracle qu'il n'y ait rien eu et que même avec un pneu crevé, j'ai réussi à m'enfuir. Les enfants sont choqués et ont aussi tout de suite compris que c'était des tirs", a-t-elle conclu.