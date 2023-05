Six soldats avaient été blessés dans l'attaque

Lors d'une opération conjointe de l'armée et du Shin Bet menée dans la nuit de mercredi dans le village palestinien d'El Yamon en Cisjordanie, les forces israéliennes ont arrêté le terroriste suspecté d'avoir perpétré une attaque par balle contre des soldats de Tsahal le 4 septembre 2022.

L'homme, prénommé Maher Aseid, est soupçonné d'avoir planifié et perpétré un attentat à l'arme à feu contre un bus militaire dans la région de la Bekaa en Cisjordanie, et d'avoir tenté d'incendier le véhicule. Le fils et le neveu du suspect ont également pris part à l'attaque qui a blessé six soldats.

Visés par des tirs lors de cette opération d'arrestation, les soldats de Tsahal ont été contraints de riposter, faisant plusieurs blessés côté palestinien, selon le ministère palestinien de la Santé.

"Nous continuerons de travailler pour localiser, arrêter et traduire en justice tous ceux qui commettent des attaques contre les citoyens d'Israël et les forces de sécurité, même bien après que les attaques ont été perpétrées", ont déclaré Tsahal et le Shin Bet dans un communique conjoint.