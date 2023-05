L'Iran dévoile un missile balistique d'une portée de plus de 2000 kilomètres

Ces projectiles sont dotés d'une ogive d'une tonne et demie et ont une portée de plus de 2 000 kilomètres

L'Iran a dévoilé la quatrième génération de son missile balistique Khorramshahr. Baptisés Khaibar, ces projectiles sont dotés d'une ogive d'une tonne et demie et ont une portée de plus de 2 000 kilomètres, ont rapporté jeudi les médias d'État. Nommé d'après la ville de Khorramshahr, dans le sud-ouest de l'Iran, ce missile balistique pouvant transporter des ogives nucléaires a été testé pour la première fois en janvier 2017. Citant le commandant militaire le plus haut gradé de l'Iran, l'agence de presse Tasnim avait reporté en mars que le pays avait fabriqué un missile balistique avancé capable de toucher des cibles mobiles dans la mer avec une grande précision, permettant au pays de protéger son littoral des navires de guerre et des porte-avions hostiles. L'Iran a élargi ces dernières années son programme de missiles , en particulier ses missiles balistiques, en dépit des sanctions américaines et des inquiétudes exprimées par les pays européens. Si Téhéran continue d'affirmer que ces armes sont développées dans un but défensif et dissuasif, le chef de la division aérospatiale des Gardiens de la révolution, Amirali Hajizadeh, avait déclaré en février que l'Iran avait conçu un missile de croisière de longue portée susceptible "d'assassiner l'ancien président américain Donald Trump". L'Iran cherche en effet toujours à venger la mort de l'ancien commandant des Gardiens de la révolution, Qasseim Soleimani, assassiné le 3 janvier 2020 en Irak dans une attaque au drone commanditée par les Etats-Unis.