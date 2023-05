L'Arabie saoudite et l'Azerbaïdjan coopèrent dans le domaine de l'énergie

Les domaines de coopération énergétique comprennent le pétrole, la pétrochimie, le gaz, l'électricité, et les énergies renouvelables

Le ministre saoudien de l’Énergie, le prince Abdelaziz ben Salmane, s’est entretenu mercredi avec son homologue azerbaïdjanais, Parviz Shahbazov, pour discuter de la coopération bilatérale dans les domaines de l’énergie, incluant les énergies renouvelables, a rapporté l’Agence de presse saoudienne (SPA), cité par Arab news.

Les deux pays ont conclu au cours de l'entretien un accord de coopération énergétique portant sur le pétrole, les produits pétrochimiques, le gaz, l’électricité et l’efficacité énergétique. L’accord prévoit également une coopération dans le domaine de l’économie circulaire à faible émission de carbone et des technologies visant à atténuer l’impact du changement climatique, poursuit le communiqué.

Par ailleurs, les deux pays souhaitent travailler ensemble afin d’innover en matière d’hydrocarbures, de mener des recherches universitaires conjointes, d’organiser des tables rondes, des séminaires et des conférences multilatérales, et de partager leurs expériences et leurs connaissances dans le domaine de l’énergie.

La République d’Azerbaïdjan et l'Arabie saoudite entretiennent des relations diplomatiques depuis 1992. Le royaume saoudien a été l’un des premiers pays à reconnaître l’indépendance de l’Azerbaïdjan le 30 décembre 1991.