Israël : un député de l'opposition va rencontrer un haut responsable du Fatah à Ramallah

Gilad Kariv, membre de la Knesset, rencontrera le haut responsable du Fatah Jibril Rajoub et d'anciens dirigeants

Gilad Kariv, membre de la Knesset du parti travailliste, se rendra à Ramallah ce dimanche où il rencontrera le haut responsable du Fatah Jibril Rajoub, a rapporté jeudi Channel 14.

Kariv rencontrera Rajoub avec Gadi Baltiansky, architecte de l'Initiative de Genève. Membre officiel des équipes de négociation israéliennes face à la Syrie et aux Palestiniens, Baltiansky a participé à de nombreux sommets dans l'arène internationale. Selon Channel 14, cette rencontre semble être une tentative de relancer l'initiative appelant à la reconnaissance des frontières de 67, la création d'un État palestinien et l'annexion des quartiers arabes de Jérusalem en faveur de la "Palestine".

Rajoub, qui travaille actuellement pour parvenir à un accord de réconciliation avec le Hamas, s'est déjà prononcé à plusieurs reprises contre l'État d'Israël. Interviewé par Channel 10 en 2007, il a affirmé qu'Israël est le "cancer dans la région". "Je suis sûr que chaque grain de la Palestine historique, de la mer au fleuve, nous reviendra", avait-il lancé.

AFP PHOTO / ABBAS MOMANI Jibril Rajoub, haut responsable du Fatah, dans la ville de Ramallah en Cisjordanie, le 2 juillet 2020

En mai 2013, il avait aussi déclaré dans une interview que "nous, les Palestiniens, sommes les ennemis d'Israël et de personne d'autre. Notre résistance en tant que membres du mouvement Fatah est toujours à l'ordre du jour sous toutes ses formes [...] Nous sommes sur cette terre, et cette terre est la nôtre. Ils sont nos ennemis et notre campagne est contre eux". En juillet 2013, environ un mois avant la visite des joueurs de Barcelone à l'Autorité palestinienne et en Israël, Rajoub avait comparé les Israéliens aux nazis.