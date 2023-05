Arabie saoudite : une exposition unique sur la biodiversité à AlUla

"Blooming Murals", se tient à la résidence Cloud7 et présente les œuvres de six artistes saoudiens

Une exposition d'art unique inspirée par la richesse de la flore et de la faune d'AlUla a été inaugurée en Arabie saoudite pour la Journée internationale de la biodiversité.

"Blooming Murals", se tient à la résidence Cloud7 et présente les œuvres de six artistes saoudiens. Chacun d'entre eux a réalisé une peinture murale représentant des fleurs, des feuillages et des arbres, mêlés à des éléments culturels locaux, tels que des motifs de tissage, des gravures et des glyphes.

"Blooming Murals" est une exposition permanente qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative de Cloud7 Residence visant à réunir des artistes, des chefs et des fournisseurs de produits alimentaires afin de créer un écosystème autosuffisant.

En début d'année, le site touristique d'AlUla en plein désert d'Arabie saoudite a été répertorié parmi les sept merveilles du monde selon l'édition 2023 du magazine Conde Nast Traveler. La liste a été établie par l'auteur de voyage primé Aaron Millar, qui décrit AlUla comme un lieu "d'histoire et de patrimoine culturel extraordinaires, qui a dévoilé un chapitre d'histoire arabe vieux de 200 000 ans."

Le site atypique attire de nombreux visiteurs, notamment pour son immense miroir installé dans le désert.

Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, AlUla est célèbre pour ses tombes monumentales élaborées, sculptées dans des falaises austères de grès rouge. Il présente l'héritage d'une civilisation vieille de 7 000 ans, de superbes formations rocheuses et canyons naturels, une myriade d'activités sportives d'aventure et des installations artistiques à l'avant-garde.