Crise économique en Iran : un rapport révèle une situation critique

Téhéran fait face à un déficit budgétaire alarmant et une inflation record

La crise économique en Iran s'avère bien plus grave que prévu, selon un récent rapport diffusé dans les médias persans, mettant en lumière les défis profonds auxquels la République islamique est confrontée. Intitulé "Le véritable déficit budgétaire de l'économie iranienne", le rapport révèle que le gouvernement iranien fait face à un déficit de 794 billions de rials, soit environ 17,6 milliards d'euros.

De plus, la dette gouvernementale s'élève à un montant stupéfiant de trois quadrillions de rials, équivalant à 66 milliards de dollars, représentant environ 31 % du produit intérieur brut de l'Iran. Par ailleurs, le gouvernement doit près de 69 milliards d'euros au Fonds national de développement.

L'Iran est également confronté à une inflation croissante, que le gouvernement tente de dissimuler. Les rapports suggèrent que le taux d'inflation en Iran a atteint 70 %, le niveau le plus élevé des 30 dernières années. Cette flambée sans précédent est due à la dépréciation inévitable de la monnaie nationale, le rial.

AFP / ATTA KENARE Le grand bazar de Téhéran le 3 novembre 2018

De plus, le budget prévisionnel du gouvernement pour l'année en cours est estimé à "cinq millions de milliards" de rials, un chiffre difficilement concevable. Les économistes estiment que le gouvernement ne sera jamais en mesure de générer de tels revenus, même si les sanctions américaines contre le régime sont levées.

Le régime iranien doit également faire face à la frustration croissante de la population en raison des inégalités sociales. Il semble ainsi de plus en plus probable qu'une nouvelle vague de contestation contre le régime émerge. Bien que les manifestations des derniers mois, déclenchées par la mort de Mahsa Amini, se soient quelque peu calmées, les signes de mécontentement de la population demeurent forts. Les femmes iraniennes continuent de défier le régime en résistant à la loi discriminatoire sur le hijab, malgré la répression brutale exercée par le régime, tandis que les grèves des travailleurs dans des secteurs clés tels que l'énergie, la pétrochimie et l'acier se multiplient.