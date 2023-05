L'Iran dit n'être plus préoccupé par les sanctions américaines

Pour le chef adjoint des Gardiens de la révolution, les États-Unis “vivent les derniers jours de leur hégémonie"

Le commandant adjoint des Gardiens de la révolution iraniens, le lieutenant-général Abbas Nilpuroshan, a déclaré samedi dans un discours que les conflits avec Israël et les États-Unis étaient menés de manière calculée et qu'il leur demandait "un lourd tribut". "Vous pouvez demander au régime sioniste comment il a reçu des réactions à ses actions l'année dernière et comment il continue à en recevoir quotidiennement", a déclaré M. Nilpuroshan.

Il a également estimé que le gouvernement américain voyait son pouvoir en matière de politique intérieure et étrangère diminuer, affirmant que les États-Unis “vivent les derniers jours de leur hégémonie".

"Les Iraniens ne sont plus préoccupés par la levée des sanctions économiques américaines, mais cherchent à établir des alliances avec des pays qui ne figurent pas directement parmi les principaux soutiens des États-Unis : la Russie, la Chine, l'Inde, les pays arabes du Golfe, l'Extrême-Orient et l'Asie", a encore souligné Abbas Nilpuroshan.

"L'Iran reconnaît une faiblesse considérable dans les mesures prises par l'administration Biden et l'alliance de l'OTAN à la lumière de ce qui est fait dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine, et pour lui, c'est une occasion de promouvoir des mouvements qui l'établiront comme une puissance régionale et internationale. L'Iran ne voit plus aucun sens positif aux pourparlers de Vienne pour promouvoir un nouvel accord nucléaire, il se concentre donc sur les moyens qui lui donneront une légitimité internationale, compte tenu d'une possible attaque israélienne sur les installations nucléaires, à côté d'actions moins significatives au niveau stratégique telles que des sanctions économiques supplémentaires"