Dubaï : plan zéro émission 2050 pour minimiser l'empreinte carbone

La nouvelle stratégie fait partie des préparatifs des Émirats arabes unis pour la COP28

L'Autorité des routes et des transports de Dubaï (RTA) a dévoilé dimanche sa stratégie "Zero-Emissions Public Transportation in Dubai 2050" pour minimiser son empreinte carbone dans les transports publics, la gestion des déchets, les bâtiments et les installations connexes.

L'Autorité vise à réaliser la décarbonisation de tous les taxis, limousines et bus publics, en concevant des bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle, en s'approvisionnant en énergie à partir de sources renouvelables et en éliminant les déchets municipaux en n'envoyant aucun déchet dans les décharges, ce qui réduira les émissions de dioxyde de carbone de 10 millions de tonnes.

La nouvelle stratégie fait partie des préparatifs des Émirats arabes unis pour la COP28 et l'initiative stratégique Net Zero d'ici 2050.

Dans le cadre de cette initiative, environ 10 % des bus publics doivent être convertis à l'électricité et à l'hydrogène d'ici 2030, de 20 % en 2035, de 40 % en 2040, de 80 % en 2045 et de 100 % d'ici 2050.

Israël et les Emirats arabes unis ont normalisé leurs relations en septembre 2020 à Washington.