Les membres de la communauté LGBTQ de Turquie redoutent une intensification de l'homophobie après la campagne de réélection du président Erdogan

La communauté LGBTQ en Turquie est inquiète face à une possible montée de l’homophobie dans le pays après la réélection du président Recep Tayyip Erdogan qui a ciblé les membres de cette communauté pendant sa campagne électorale.

Le candidat du parti AKP, qui est assuré de rester au pouvoir jusqu’en 2028, a accusé les LGBTQ de menacer les valeurs familiales traditionnelles et les qualifiant de "pervers". Erdogan a également critiqué le candidat de l’opposition, Kemal Kilicdaroglu, qui s'était engagé à respecter les croyances et les identités de la communauté LGBTQ.

Lors d'un rassemblement à Istanbul pour célébrer sa victoire après le second tour des élections, Erdogan a demandé à la foule si le parti de l'opposition, le CHP, ainsi que le principal groupe pro-kurde, le HDP, soutenaient la cause LGBTQ. Les réponses négatives de la foule ont été applaudies par Erdogan. Le ministre de l'Intérieur d'Erdogan, Suleyman Soylu, a même qualifié les relations homosexuelles de "religion" importée de l'Occident.

https://twitter.com/i/web/status/1663108776721891329 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Plusieurs membres de la communauté LGBTQ ont exprimé leur inquiétude et leur crainte face à ces attaques. Ilker Erdogan, un étudiant de 20 ans et militant LGBTQ, a déclaré avoir toujours connu Erdogan comme leader et ressentir la discrimination et l'homophobie depuis sa naissance. Ameda Murat Karaguzu, âgée de 26 ans, témoigne également d'une augmentation des discours et des actes de haine à son encontre.

De son côté, la membre d'une association LGBTQ attribue la montée de l'hostilité envers sa communauté à la rhétorique virulente du gouvernement. Elle a souligné que les auteurs d'actes homophobes savent qu'ils ne seront pas traduit en justice légalement pour leurs actions.