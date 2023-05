Le dirigeant iranien a estimé que tous les pays de la région devaient prêter attention à cette question

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a rencontré lundi le sultan d'Oman, Haitham bin Tariq Al Said, et l'a mis en garde contre les "dangers" de la présence d'Israël dans la région. Le dirigeant iranien a ajouté que tous les pays de la région devaient prêter attention à cette question, selon l'agence de presse nationale Tasnim News. Il a également exhorté le dirigeant omanais à renforcer les liens bilatéraux et la coopération avec la République islamique.

"Nous pensons que le développement des relations bilatérales dans tous les domaines est bénéfique pour les deux pays", a déclaré Ali Khamenei. Le sultan d'Oman, qui est arrivé en Iran dimanche pour une série de discussions sur la sécurité, le commerce et d'autres questions, a déclaré à guide suprême iranien que l'Égypte serait disposée à reprendre ses relations diplomatiques avec Téhéran. Le Caire n'a pas encore commenté ces déclarations.

"Nous saluons la déclaration du sultan d'Oman sur la volonté de l'Égypte de reprendre ses relations avec la République islamique d'Iran, et nous n'avons aucun problème à cet égard", a déclaré Ali Khamenei, selon son site web officiel. Il a également félicité le président iranien Ebrahim Raïssi pour le récent rapprochement avec l'Arabie Saoudite, négocié par la Chine.

"Ces questions sont le résultat de la bonne politique de l'administration de M. Raïssi pour étendre et renforcer les relations avec les voisins de l'Iran et d'autres pays de la région", a déclaré Ali Khamenei.

Plus tôt dans la journée de dimanche, le sultan a rencontré Ebrahïm Raïssi, qui a déclaré que les relations bilatérales pourraient s'améliorer dans des domaines tels que l'industrie et les "affaires de défense et de sécurité". Les deux dirigeants ont signé quatre protocoles d'accord et des accords sur la promotion des investissements, selon les médias officiels iraniens et omanais. Cette visite a eu lieu peu après qu'Oman a facilité un échange de prisonniers entre l'Iran et la Belgique.