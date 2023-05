L'ONU accuse Israël de s'être servi d'enfants palestiniens comme boucliers humains

"Ces affirmations ne sont étayées par aucune preuve susceptible d'être examinée par les autorités israéliennes"

Un projet de rapport de l'ONU prévu pour publication début juillet sur les enfants et les conflits armés en 2022 accuse Israël de s'être servi de mineurs palestiniens comme boucliers humains et combattants. La version finale de ce compte-rendu devrait être publiée fin juin ou début juillet.

"Ces affirmations ne sont étayées par aucune preuve susceptible d'être examinée par les autorités israéliennes", a écrit l'ambassade d'Israël à l'ONU. "Selon nos conclusions, ce manque de preuves est dû au fait qu'aucun cas de ce type n'a eu lieu en 2022, et que les allégations sont fausses. Israël s'attend à voir ces allégations sans fondement retirées du rapport final", a déclaré la représentation israélienne.

L'ébauche de rapport mentionne par ailleurs qu'un mineur palestinien aurait été enlevé par des "colons" (habitants des implantations), sans fournir de détails sur l'incident, même après qu'Israël a insisté pour obtenir plus d'informations. L'armée israélienne et la police ont indiqué n'avoir aucune trace d'un tel enlèvement.

"Nous pensons que des allégations aussi extrêmes et inhabituelles méritent une vérification sérieuse et approfondie, avant d'être incluses dans le rapport. Le gouvernement d'Israël s'attend donc à ce que la mention de ces incidents non vérifiés soit supprimée", a déclaré l'ambassade.

Le projet de rapport de l'ONU accuse en outre Israël de tuer et de blesser des mineurs palestiniens, mais il ne fait pas référence au contexte - notamment terroriste - dans lequel ces incidents se sont produits, ni à la manière dont les Palestiniens contribuent à la situation - en se servant d'enfants comme boucliers humains ou en lançant des attaques à partir de zones civiles.

"Malheureusement, le projet de rapport ne reflète pas les efforts déployés par Israël pour assurer la protection des enfants dans le contexte du conflit", a déclaré l'ambassade.

Dans un autre cas, le compte-rendu mentionne que Muhammad Walid, un Arabe israélien de 22 ans a été tué par Tsahal, alors que celui-ci est mort de ses blessures après avoir tenté d'incendier un bus transportant des forces israéliennes.

L'ONU affirme que le nombre d'enfants palestiniens tués par Israël est passé de 86 en 2021 à 32 en 2022. L'Etat hébreu a toutefois précisé que 90 % d'entre eux "étaient impliqués dans des attaques terroristes ou des affrontements violents avec les forces de sécurité israéliennes". L'augmentation de 55 % des décès israéliens dus à des attaques terroristes n'est en revanche pas mentionné dans le rapport, tandis que le nombre de mineurs palestiniens blessés a chuté de 53 % pendant cette période.

L'année dernière, l'ONU a averti Israël et l'Autorité palestinienne qu'ils pourraient être sur leur liste noire s'ils ne faisaient pas plus pour protéger les enfants dans le conflit qui les oppose. Afin d'éviter cela, le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), le major-général Ghassan Alian, a rencontré la semaine dernière le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, afin de lui présenter ses conclusions après examen des allégations de l'ONU.