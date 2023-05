Isaac Herzog félicite Recep Tayyip Erdogan pour sa réélection

Les deux pays ont annoncé la complète reprise de leurs relations diplomatiques en août 2022

Isaac Herzog s'est entretenu lundi soir avec Recep Tayyip Erdogan et l'a félicité pour sa victoire à l'élection présidentielle.

Lors de cet entretien téléphonique, le président israélien a dit espérer que les relations bilatérales continueraient de se développer. Les deux hommes ont également souligné la volonté de la Turquie et d'Israël de continuer à travailler ensemble pour maintenir la stabilité et la paix régionales, et ont dit espérer se revoir bientôt.

Cet appel s'inscrit dans un contexte de réchauffement diplomatique entre Jérusalem et Ankara, marqué par la visite d'Etat du président israélien en Turquie en mars 2022. Les deux pays ont annoncé la complète reprise de leurs relations diplomatiques en août de la même année.