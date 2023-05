"Il y a de l'amour entre Israël et l'Azerbaïdjan, pays musulman à majorité chiite" (Herzog)

Des mesures de sécurité draconiennes ont été prises pour contrer une éventuelle attaque de l'Iran pour saboter la visite du président Herzog

"Les relations entre Jérusalem et Bakou procèdent d'une vision commune de la paix entre juifs et musulmans. l'Azerbaïdjan est un pays musulman à majorité chiite, pourtant il y a de l'amour et de l'affection entre nos nations. C'est un exemple de la façon dont nous pouvons aller de l'avant", a déclaré le président israélien, à l'issue de sa rencontre avec son homologie azéri à Bakou ce mardi. Isaac Herzog a également évoqué "l'héritage juif unique" en Azerbaïdjan, tandis qu'Ilham Aliyev a souligné "les siècles d'histoire juive" dans son pays.

Alors que le président israélien effectue une visite d'Etat en Azerbaïdjan, limitrophe de l'Iran, des mesures de sécurité draconiennes ont été prises pour contrer une éventuelle attaque de Téhéran, destinée à saboter l'événement.

Les forces azéries et le Shin Bet (Agence de sécurité israélienne) travaillent ainsi en étroite coopération. Des quartiers entiers de Bakou ont été fermés, tandis que des milliers de soldats et de policiers ont été chargés de patrouiller dans la capitale, située à environ 160 kilomètres de la frontière iranienne. Il a également été interdit à tous les membres de la délégation israélienne de connecter leurs téléphones aux réseaux cellulaires, ou de se séparer du groupe pendant la visite.

Téhéran voit d'un très mauvais œil le rapprochement diplomatique entre Israël et l'Azerbaïdjan, dont la relation se limitait jusqu'alors essentiellement à un commerce d'armes très actif, le pays musulman étant l'un des plus gros clients de l'Etat hébreu. Certains analystes affirment toutefois que l'Etat hébreu se sert de son allié comme d'une base arrière pour mener des opérations secrètes sur le sol iranien, et qu'il pourrait même être tenté de lancer des attaques contre les sites nucléaires iraniens depuis ce territoire.

L'année dernière, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a ainsi accusé Israël d'avoir établi une présence dans tout l'Azerbaïdjan, et la République islamique a organisé des exercices militaires le long de sa frontière commune avec le pays. En réponse, le président azerbaidjanais s'était fait prendre en photo avec des drones kamikazes Harop israéliens produits dans son pays.

L'Iran a d'ailleurs été au centre des discussions entre Isaac Herzog et Ilham Aliyev. "Nous avons discuté en profondeur de la menace posée par l'Iran envers la sécurité de la région", a indiqué Isaac Herzog.

Haim Tzach/ L.A.M Garde d'honneur pour le président israélien Isaac Herzog à Bakou aux côtés du président azéri, Ilham Aliyev, le 30 mai 2023

Le président azéri a souligné de son côté sur le ton de la mise en garde que son pays "avait accès à des équipements israéliens depuis de nombreuses années qui lui permettent de moderniser sa capacité de défense de manière à protéger ses intérêts nationaux et son intégrité territoriale". Il a également déclaré que son pays avait récemment commencé à coopérer avec Israël dans le domaine de la cybersécurité.

L'Azerbaïdjan s'intéresse également à l'agriculture israélienne et à la technologie de l'eau, en particulier le dessalement pour contrer les sécheresses dans le pays.

Les deux chefs d'Etat ont également discuté du tourisme entre leurs pays et de l'augmentation du nombre de vols directs à plus de quatre actuellement par semaine.

Le ministre de la Santé et de l'Intérieur, Moshe Arbel, qui accompagne Isaac Herzog, a signé un accord avec son homologue azerbaïdjanais pour une plus grande coopération dans la formation des médecins, la préparation aux situations d'urgence et la santé numérique.

Haim Tzach/ L.A.M Le président israélien Isaac Herzog rencontre le président azéri Ilham Aliyev à Bakou, le 30 mai 2023

Herzog a été accueilli par une garde d'honneur et des enfants de l'école Chabad locale à son arrivée en Azerbaïdjan, avant de se rendre au palais présidentiel à l'extérieur de Bakou pour une cérémonie d'accueil officielle.

Les présidents ont tenu une réunion diplomatique , d'abord en tête-à-tête puis avec l'ensemble de la délégation israélienne, suivie d'un déjeuner.

Herzog a ensuite déposé une gerbe sur la tombe de l'ancien président azerbaïdjanais Heydar Aliyev, père de l'actuel président, et sur un mémorial pour les soldats ottomans tués en Azerbaïdjan pendant la Première Guerre mondiale.

Dans la soirée, le président organisera un événement spécial marquant le 75e anniversaire de l'indépendance d'Israël.

L'Azerbaïdjan a ouvert une ambassade en Israël pour la première fois en mars dernier, tandis qu'Israël possède une ambassade à Bakou depuis 1993. Bakou avait hésité à effectuer une telle percée diplomatique par le passé, pour éviter de s'aliéner d'autres États à majorité musulmane ou de provoquer l'Iran. Mais il a changé d'avis après la signature des accords d'Abraham et le rapprochement de l'Etat hébreu avec la Turquie, dans lequel elle a joué un rôle.