Les Émirats arabes unis se sont retirés de la Combined Maritime Forces, dirigée par les États Unis

Les Émirats arabes unis ont annoncé mercredi s'être retiré, il y a deux mois, de la Combined Maritime Forces, force opérationnelle composée de 34 pays dédiée à la sécurité, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la piraterie dans les régions de la mer Rouge et du Golfe, où des pétroliers ont été saisis et attaqués ces derniers mois. La Combined Maritime Forces, dirigée par les États Unis, a son siège à Bahreïn, et travaille en collaboration avec la Cinquième flotte et le Commandement central de la marine américaine pour protéger les routes maritimes de la région, vitales pour le commerce mondial, et notamment la mer Rouge et le Golfe.

FAYEZ NURELDINE / AFP Archive - Le ministre des Affaires étrangères des Emirats arabes unis, Sheikh Abdallah ben Zayed, à Riyad en Arabie saoudite

Si l'État du golfe n'a pas donné de raison particulière à ce retrait, il pourrait être interprété comme un désir d'indépendance dans sa gestion de la sécurité. Néanmoins, le ministère a également affirmé que "les Émirats arabes unis restent engagés envers le dialogue et l'engagement diplomatique pour promouvoir la sécurité et la stabilité régionale". Ils assurent qu'ils continueront de garantir la sécurité de la navigation dans leurs eaux conformément au droit international.