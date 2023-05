En Jordanie, le mariage du prince héritier captive les foules

La cérémonie dans ce pays allié de l'Occident attirera des invités de marque

Feux d'artifice, spectacle aérien, concerts et une excitation palpable sur les réseaux sociaux : la Jordanie vibre dans une ambiance festive rare, en prévision du mariage du prince héritier Hussein ben Abdallah avec la saoudienne Rajwa Al-Saif. Jeudi, le convoi de véhicules rouges de la famille royale hachémite, réservé aux grandes occasions, sillonnera les rues de la capitale Amman pour accompagner les mariés, tous deux âgés de 28 ans.

La cérémonie dans ce pays allié de l'Occident attirera des invités de marque, tels que la première dame des Etats-Unis, Jill Biden, et le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander.

La Cour royale a publié une vidéo sur YouTube montrant la mère de Hussein, la reine Rania, et ses sœurs, les princesses Salma et Iman, en train de chanter et de danser avec les invités lors de la fête nuptiale.

OFFICE OF HER MAJESTY QUEEN RANIA AL ABDULLAH / AFP .

L'union du prince avait grandement intéressée la presse italienne qui indiquait qu'une seconde célébration serait également prévue en Sardaigne, une dizaine de jours plus tard. Cette cérémonie avait provoqué l'ire des écologistes qui affirmaient qu'un “énorme pavillon" avait été construit pour l'occasion "dans une zone protégée”. Mais la famille royale a réagi en démentant l'information du quotidien "Il Messaggero" et en assurant que les festivités auront lieu exclusivement à Amman.

"Hussein est ma première joie, mon fils aîné. Comme toute mère, j'ai longtemps rêvé de son mariage (...) Hussein est votre fils, vous êtes sa famille et c'est votre mariage", a déclaré la reine dans un discours, en s'adressant aux Jordaniens. De telles célébrations, fréquentes dans les familles royales occidentales, sont rares dans le monde arabe, où les monarchies conservatrices partagent peu les détails de leur vie privée.

OFFICE OF HER MAJESTY QUEEN RANIA AL ABDULLAH / AFP Une photo diffusée par le service de presse de la reine Rania de Jordanie la montre dansant lors d'un dîner à Amman le 22 mai 2023 pour célébrer le mariage du prince héritier Hussein et de la fiancée Rajwa al-Saif.

Hussein ben Abdallah, le fils aîné du roi Abdallah II, a été désigné comme l'héritier du trône dès l'âge de 15 ans. Le jeune homme, qui a reçu une éducation occidentale, partage sur son compte Instagram, suivi par quatre millions d'abonnés, des photos de randonnées, d'entraînements militaires et de réceptions royales.