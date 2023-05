Des enregistrements révèlent de fortes tensions entre le Jihad islamique et le Hamas

"Nous ne sommes pas prêts à entrer en guerre à cause de trois personnes qui n'ont rien apporté à la nation" (un membre du Hamas à un autre du Jihad islamique)

Des enregistrements exclusifs, diffusés mercredi soir sur la chaîne publique Kan, ont révélé une fracture profonde entre les groupes terroristes Hamas et Jihad islamique à Gaza pendant l'opération "Bouclier et Flèche" menée par Israël au début du mois.

Dans un premier enregistrement, un membre du Hamas à Gaza s'adresse à un membre du Jihad islamique : "Nous ne sommes pas prêts à entrer en guerre à cause de trois personnes qui n'ont rien apporté à la nation. Nous ne sommes pas prêts à intervenir. Toi, tes dirigeants et ton groupe combattrez seuls."

MOHAMMED ABED / AFP Yaha Sinwar, chef du mouvement terroriste Hamas dans la bande de Gaza, serre la main d'un combattant de l'aile militaire lors d'un rassemblement marquant le 35e anniversaire de la fondation du groupe, à Gaza, le 14 décembre 2022.

Un autre membre du Hamas vitupère : "Que vous vouliez ou non un cessez-le-feu, ça ne m'intéresse pas. Que l'honneur du Jihad islamique aille au diable. Que font-ils ? Ils viennent se plaindre du Hamas. On ne fait pas la guerre pour les hauts responsables, uniquement pour le bien de Jérusalem", a poursuivi le militant. Puis il accuse : "Vous avez tué des gens ! À cause de vos roquettes le jour où ce Bassam al-Saadi a été arrêté. Vos roquettes sont tombées à l'intérieur de Gaza ! Vous vous moquez de nous ?"

En réaction à ces critiques, un militant du Jihad islamique à Gaza répond avec virulence : "Le Hamas nous a abandonnés lors de l'opération 'Ceinture Noire' quand le sang de Baha Abu al-Ata a été versé. Il nous a encore abandonnés quand le sang de Khaled Mansur et de Taysir al-Jabri a été versé. Le Hamas n'envoie personne sur le champ de bataille. Seuls les combattants du Fatah, du Front Populaire et du Front Démocratique participent à cette campagne."

De plus, peu après l'élimination du commandant de la Brigade du Nord du Jihad, Taysir Jabari, en 2022, sa femme a laissé entendre dans une interview que le Hamas avait aidé Israël à localiser l'endroit précis où Jabari se cachait.

L’opération "Bouclier et Flèche" était la troisième menée par Israël en quatre ans, au cours de laquelle le Jihad islamique a été le seul à prendre les armes contre l’État hébreu, tandis que le Hamas s'est abstenu de participer aux combats.