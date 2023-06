Israël pourrait devoir agir face aux menaces "croissantes" de l'Iran (ministre de la Défense)

"Les dangers auxquels l'État d'Israël est confronté augmentent, mais il saura quoi faire pour assurer sa sécurité"

Le ministre de la Défense, Yoav Galant, a prévenu qu'Israël pourrait être contraint d'agir face à l'"intensification" des menaces qui pèsent sur lui, notamment les récents développements concernant le programme nucléaire iranien. "Les dangers auxquels l'État d'Israël est confronté s'intensifient et nous pourrions être amenés à remplir notre devoir afin de protéger l'intégrité d'Israël et surtout l'avenir du peuple juif", a déclaré M. Galant lors d'une cérémonie militaire.

Nicole Laskavi/Ministère de la Défense) Le ministre israélien de la Défense Yoav Galant

"Les tâches sont lourdes et les défis importants. La réalité dans laquelle nous nous trouvons est complexe, mais l'État d'Israël, Tsahal et toutes les agences de sécurité sauront quoi faire pour assurer la sécurité d'Israël dans le présent et dans l'avenir, avec votre aide, les membres actuels et futurs de l'état-major", a affirmé le ministre de la Défense, selon des remarques fournies par son bureau.

Ces propos ont été tenus au lendemain alors que l'Iran a nettement accru ces derniers mois son stock d'uranium enrichi, poursuivant son escalade nucléaire, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) qui note cependant des "progrès" dans la coopération.