Dubaï : des ustensiles recyclés dans les vols Emirates

La compagnie aérienne Emirates, utilisera dès le mois de juin de nouveaux ustensiles recyclés sur ses vols dans le cadre d'une vaste campagne écologique.

Plateaux en plastique, bols, assiettes et couverts seront ainsi recyclés et transformés en produits de service de repas Emirates prêts à l'emploi, a annoncé la compagnie aérienne. Cette nouvelle initiative est une transition vers les principes d'une économie qui réduit les déchets où les articles sont réutilisés et recyclés.

AP Photo/Kamran Jebreili

Des millions d'articles de service de repas endommagés des restaurants Economy et Premium Economy Class seront collectés après les vols, lavés et vérifiés pour les dommages, transportés vers une installation à Dubaï pour être broyés, retraités et transformés en nouveaux plats, bols et plateaux - avant d'être envoyé à Emirates Flight Catering pour être réutilisés pour des milliers de repas servis aux voyageurs.

Les nouveaux plateaux, casseroles, et bols, contenant au moins 25 % de matériaux réutilisés (recyclés), seront remis en service sur les avions du monde entier, et la proportion continuera d'augmenter au fil du temps.