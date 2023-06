Mariage de Hussein ben Abdallah, prince héritier Hussein de Jordanie

La mariée a choisi une robe du créateur de mode libanais Elie saab

Le prince héritier Hussein de Jordanie s'est marié jeudi avec la saoudienne Rajwa Al-Saif. Après un mois de préparation et une longue liste d'invités de prestiges du monde entier dont le prince et la princesse de Galles, le roi Juan Carlos Ier et la reine Sofia d'Espagne, la princesse Elisabeth et le roi Philippe de Belgique, et bien d'autres, le couple heureux célèbre son amour. La mariée a choisi une robe du créateur de mode libanais Elie saab.

KHALIL MAZRAAWI / AFP

La Jordanie n’avait pas connu un tel événement depuis trente ans. Ce 1er juin, le pays tout entier était à la fête et Amman, la capitale, vibrait au rythme de ce mariage déjà historique.

Hussein ben Abdallah, le fils aîné du roi Abdallah II, a été désigné comme l'héritier du trône dès l'âge de 15 ans.

KHALIL MAZRAAWI / AFP

La future princesse, née et élevée en Arabie saoudite, un royaume très conservateur, a elle comme lui reçu une éducation occidentale en étudiant l'architecture à l'université de Syracuse, dans l'Etat de New York.

La robe a été cousue en soie et comporte une longue traîne, avec des fleurs cousues à la main partout. Elle a ajouté un beau long voile et un diadème en diamant de la collection royale. La reine Rania, mère du prince héritier Hussein, était vêtue d'une élégante robe noire signée Christian Dior. Sa robe à encolure haute et manches longues, était ornée de perles dans des tons dorés le long du cou, des manches et du dos.