Arabie saoudite : inquiétude des pèlerins suite à une nouvelle organisation du hajj

En vigueur depuis le VIIe siècle, le hajj rassemble chaque année des millions de musulmans à la Mecque et Médine. Il aura lieu du 26 juin au 1er juillet

“Nusuk Hajj” ou l’intitulé synonyme de casse-tête pour de nombreux pèlerins musulmans souhaitant accomplir le pèlerinage annuel à la Mecque, en Arabie saoudite. Le hajj est l’un des cinq piliers de l’islam, que tout musulman est censé accomplir dans la mesure de ses moyens au moins une fois dans sa vie. Seulement voilà, la simple volonté n’est souvent pas suffisante pour de nombreux pèlerins. Les autorités saoudiennes imposent en effet chaque année des quotas drastiques pour les musulmans d’Europe, des États-Unis et du Canada.

7.300 pèlerins français

7.300 pèlerins français sont autorisés à se rendre en Arabie saoudite cette année, contre environ 9.000 l’année dernière. Les candidats au voyage ont l’obligation de s’inscrire sur la plateforme “Nusuk Hajj”, site Internet dédié aux visas des autorités saoudiennes et seule porte d’accès pour le pays pendant cette période. Cette nouvelle plateforme centralisée, dont l’annonce avait provoqué bien des remous l’année dernière, est très critiquée par de nombreux candidats au pèlerinage. Difficultés de connexion, nombreuses étapes, prix très élevés, délais trop courts… les polémiques pleuvent.

Fayez Nureldine / AFP Des tentes installées à Mina pour les pèlerins, près de la ville sainte musulmane de La Mecque, le 16 juillet 2021, à la veille du début du pèlerinage annuel du Hajj

L’Arabie saoudite, gardienne des lieux saints de l’islam et qui a le contrôle exclusif du pèlerinage, est souvent critiquée dans le monde musulman quant à l’organisation de cet évènement. Des mouvements de foules tragiques ont eu lieu à plusieurs reprises ces dernières décennies, entraînant parfois des morts. Véritable “business” du pèlerinage, de nombreuses agences spécialisées s’occupaient jusqu’à présent d’organiser les voyages et les hôtels des pèlerins une fois arrivés sur place ainsi que les démarches d'obtention des visas. Les changements intervenus en 2022 ont mis fin à tout ce secteur d’activité, centralisant toutes les demandes directement auprès des autorités saoudiennes. Une situation que nombre de pèlerins et d’agences de voyage dénoncent à la veille du hajj 2023.