Arabie saoudite : 63% de la population a moins de 30 ans

Les autorités saoudiennes ont annoncé de nouvelles statistiques concernant la population du pays, révélant que 18,8 millions sont des citoyens étrangers sur 32,2 millions d'habitants.

Le nombre de familles saoudiennes s'élève à 4,2 millions, la taille moyenne d'une famille étant de 4 à 5 personnes. L'âge médian des jeunes du royaume est de 29 ans, la proportion de Saoudiens âgés de moins de 30 ans s'élevant à 63 % de la population totale.

L'Arabie saoudite a également enregistré le taux de croissance annuel le plus élevé parmi les 20 plus grandes économies du monde en 2022, selon l'Organisation de coopération et de développement économiques.

"Le recensement saoudien de 2022 est un projet national important, et ses résultats constitueront un pilier essentiel pour la prise de décision, l'élaboration de la politique économique et sociale et la création de plans de développement pour divers secteurs et services", a déclaré Faisal Al Ibrahim, ministre de l'économie et de la planification et président de l'Autorité générale pour les statistiques.

En outre, le taux d'activité du royaume est passé de 51,5 % en 2021 à 52,5 % l'année dernière.