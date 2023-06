Selon Téhéran, les pays du Golfe ont reconnu la nécessité de collaborer avec lui pour garantir leur sécurité

Le contre-amiral Shahram Irani, commandant de la marine iranienne, a annoncé vendredi le projet de formation d'une alliance navale dans le Golfe persique. Il a assuré, lors d'un discours télévisé, que les pays du Golfe ont reconnu la nécessité de collaborer avec l'Iran pour garantir leur sécurité.

Shahram Irani a rappelé l'existence d'une coalition navale tripartite réunissant l'Iran, la Russie et la Chine, ces trois nations menant des exercices communs chaque année. "Bientôt, notre région sera libre de toute force non légitime et la sécurité sera assurée par les forces locales", a-t-il prédit.

L'Iran milite constamment pour le retrait des troupes américaines du golfe Persique, revendiquant des droits territoriaux dans certains pays du Golfe.

Concernant les autres pays de la région, M. Irani a indiqué : "Nous avons déjà collaboré avec Oman par le passé. L'Arabie saoudite semble vouloir emprunter la même voie, tout comme les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, l'Irak, le Pakistan et l'Inde".

Selon lui, presque tous les pays de la zone nord de l'océan Indien ont compris l'importance de soutenir l'Iran et de travailler vers une sécurité partagée.

D'après l'agence de presse Tasnim, M. Irani a confirmé que les Émirats arabes unis s'étaient désengagés de la coalition navale menée par les États-Unis dans le golfe Persique. "Les pays de la région ont aujourd'hui compris que pour établir une sécurité durable, une synergie et une coopération sont nécessaires", a conclu M. Irani, selon Tasnim.