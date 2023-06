L'UNRWA au bord de l'effondrement financier, selon Antonio Guterres

Certains des pays donateurs les plus importants et les plus constants ont récemment annoncé qu'ils pourraient réduire leurs contributions financières

L'Agence des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) "est au bord de l'effondrement financier", selon une déclaration du secrétaire général des Nations unies, samedi soir devant l'Assemblée générale. D'après lui, le problème réside dans la forte baisse des donations, alors que certains des pays donateurs les plus importants et les plus constants ont récemment annoncé à l'agence qu'ils pourraient réduire leurs contributions financières.

En janvier, l'agence onusienne, qui fournit des services publics à près de 5,6 millions de réfugiés palestiniens, avait lancé un appel mondial en indiquant avoir besoin d' 1,6 milliard de dollars (1,47 milliard d’euros) pour 2023, invoquant une augmentation de ses coûts et un sous-financement.

L'UNWRA n'est cependant parvenue à lever qu'une centaine de millions de dollars, et pourrait donc être contrainte de suspendre ses activités dès le mois de septembre. "Nous nous réunissons chaque année, et à chaque fois, nous sommes confrontés au même paradoxe. D'une part, nous sommes tous conscients du rôle important de l'UNRWA, en tant que filet de sécurité pour les populations les plus vulnérables, pilier de la stabilité régionale, catalyseur de développement et bouée de sauvetage pour des millions de personnes. Mais d'un autre côté, nous laissons l'agence en proie à des difficultés financières", a souligné Antonio Guterres.

Le secrétaire général a noté que le faible nombre de donateurs "était très inquiétant", alors que l'agence fonctionne régulièrement avec un déficit de 75 millions de dollars. "Par conséquent, il faut être clair : l'UNRWA est au bord de l'effondrement financier, mettant en jeu la vie de millions de personnes", a-t-il conclu.