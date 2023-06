L'événement va concrétiser le rapprochement entre les deux rivaux après plus de sept ans de rupture des relations diplomatiques

L'ambassade d'Iran en Arabie saoudite va rouvrir ses portes mardi, concrétisant le rapprochement entre les deux rivaux après plus de sept ans de rupture des relations diplomatiques, a indiqué une source diplomatique à Riyad à l'AFP. Téhéran et Riyad avaient rompu leurs relations en 2016 après l'attaque de missions diplomatiques saoudiennes par des manifestants iraniens, à la suite de l'exécution par la monarchie du Golfe d'un responsable religieux chiite.

(Saudi Press Agency via AP) Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salmane

"La réouverture de l'ambassade iranienne aura lieu mardi à 18H00 heure locale en présence du nouvel ambassadeur iranien", a affirmé un diplomate basé à Riyad, sous couvert d'anonymat. Selon Iran Daily, le quotidien anglophone du gouvernement, le poste d’ambassadeur sera occupé par Alireza Enayati.

Les deux puissances régionales ont conclu en mars un accord surprise, sous l’égide de la Chine, prévoyant la réouverture de leurs ambassades respectives et la mise en œuvre d'accords de coopération économique et de sécurité signés il y a plus de 20 ans. Après une rencontre historique de leurs ministres des Affaires étrangères en avril à Pékin, les deux pays ont envoyé des délégations à Riyad et à Téhéran pour préparer la réouverture des représentations diplomatiques.

(Présidence iranienne via AFP) Le président iranien Ebrahim Raïssi

La réconciliation devrait être formellement scellée à l'occasion d'une prochaine visite du président iranien, Ebrahim Raïssi, à Riyad. De son côté, Téhéran dit avoir invité le roi Salmane d'Arabie saoudite à se rendre en Iran. Depuis la Révolution islamique de 1979 en Iran, les deux pays entretiennent une inimitié qui s'est manifestée par des positions souvent opposées sur les dossiers régionaux, soutenant parfois des camps rivaux comme en Syrie, au Liban ou au Yémen.