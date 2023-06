L’Unité 700 est entre autres chargée du transfert de matériel militaire aux milices pro-iraniennes, notamment en Syrie et au Hezbollah au Liban

Une nouvelle unité de la Force Al-Qods des Gardiens de la révolution islamique en Iran, impliquée dans la contrebande d'armes vers la Syrie, a été révélée. Il s’agit de l'Unité 700 dirigée par Gal Farsat, un ancien responsable de la Force Al-Qods qui a des relations étendues avec de hauts responsables en Iran, en Syrie et au Liban, a rapporté la chaîne publique israélienne Kan lundi.

AP Photo/Vahid Salemi Des membres de la force Al-Qods des Gardiens de la révolution islamique iranienne

L’Unité 700 est chargée de l’approvisionnement et de la logistique de la Force Al-Qods et est responsable du transfert de matériel militaire aux milices pro-iraniennes, notamment en Syrie et au Hezbollah au Liban.

Par ailleurs, selon des informations saoudiennes, l'attaque attribuée à Israël dans la ville d'Alep le 1er mai visait une nouvelle unité iranienne opérant en Syrie. Selon des sources occidentales, il s'agit d'une unité secrète appelée 18340, qui fabrique des missiles de précision. L'attaque du site de production de missiles destinés à l’Iran s'est produite deux jours avant la visite du président Raïssi en Syrie, la première d'un président iranien dans le pays en 13 ans.

Iranian Presidency/AFP Le président syrien Bachar al-Assad et le président iranien Ebrahim Raïssi

Selon des responsables syriens, l'aéroport international de la ville a été fermé en raison de l’attaque, au cours de laquelle un soldat de l'armée syrienne a été tué et sept autres personnes blessées. Les médias officiels du pays ont rapporté que les forces de défense aérienne syriennes ont affronté "l'attaque israélienne " dans le ciel d'Alep.