En Arabie saoudite, Antony Blinken devrait discuter de la normalisation avec Israël

Le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken s'est envolé ce mardi pour une visite diplomatique en Arabie saoudite dans le but de renforcer les relations entre les deux pays. Au cours de sa visite, M. Blinken devrait visiter la capitale Riyad et la ville côtière de Djeddah, et rencontrera également de hauts responsables saoudiens, et peut-être aussi le prince héritier Mohammed ben Salmane.

Parmi les objectifs de la visite : une entente renouvelée avec Riyad sur les prix du pétrole, la prévention de l'influence chinoise et russe dans la région et le renforcement des espoirs de normalisation des relations saoudo-israéliennes.

Lundi, Antony Blinken a déclaré à l'organisation pro-israélienne AIPAC que Washington avait un "intérêt réel lié à sa sécurité nationale" à appeler à la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et l'Arabie saoudite, en ajoutant que cela n'arrivera pas de sitôt. Il a également précisé que l'Iran reste la plus grande menace pour Israël et a déclaré : "Toutes les options sont à l'ordre du jour pour empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires".

Jonathan Ernst/Pool via AP

Il s'agit de la deuxième visite d'un responsable américain en Arabie saoudite, après la visite du conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan au début du mois.

La Maison Blanche s'efforce de promouvoir une percée dans les contacts entre Israël et l'Arabie saoudite d'ici la fin de l'année, peut-être dans le but de produire une réalisation politique importante pour le président Joe Biden à l'approche des élections présidentielles américaines de 2024.