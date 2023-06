Le Jihad islamique refuse la demande égyptienne d’établir un cessez-le-feu à long terme avec Israël

Ziad Al-Nakhala a également rejeté la demande égyptienne de ne pas agir lors d'un éventuel conflit entre l’Iran et Israël

Le secrétaire général du Jihad islamique palestinien Ziad Al-Nakhala, est rentré au Liban mardi, après avoir rencontré des membres des services secrets égyptiens au Caire. Selon des informations rapportées par la presse arabe, Al-Nakhala a rejeté la demande égyptienne d’établir un cessez-le-feu à long terme avec Israël, en échange d'avantages économiques et du développement du commerce et de l'industrie dans la bande de Gaza.

Anas BABA / AFP Des membres du Jihad islamique palestinien lors d'une parade militaire à Gaza

Le responsable du Jihad islamique a en outre rejeté tout arrêt des contacts entre les diverses organisations terroristes opérant à Gaza et celles en Cisjordanie. Les Égyptiens ont de plus exigé que lors d’un éventuel conflit entre l’Iran et Israël, les organisations terroristes de la bande de Gaza n’agissent pas par des actions terroristes ou des tirs de roquettes sur l’État hébreu. Ziad Al-Nakhala a également rejeté cette demande.

Le mois dernier, Israël a subi des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza, lancées par le groupe terroriste du Jihad islamique palestinien. En réponse, l’armée israélienne a frappé à plusieurs reprises les sites de lancement de roquettes et ciblé les chefs de l’organisation. Un cessez-le-feu fragile sous l’égide de l’Égypte a été conclu entre Israël et le groupe terroriste, après que près de 1 500 roquettes ont été tirées vers le territoire israélien.

AFP / JACK GUEZ Un avion de chasse israélien, dans la base aérienne de Hatzerim, en Israël

Les Égyptiens s’efforcent depuis de faire perdurer cette trêve sur le long terme, en multipliant les entrevues et les conversations avec les différents groupes terroristes, sans beaucoup de succès jusqu’à présent.