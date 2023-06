Cisjordanie : arrestation d'un policier palestinien qui projetait d'assassiner Yossi Dagan

Yossi Dagan, figure du sionisme religieux, est une personnalité particulièrement menacée

Un policier palestinien suspecté de vouloir assassiner le chef du Conseil de Samarie Yossi Dagan, a été arrêté par les forces israéliennes dans la ville de Tulkarem en Cisjordanie.

L'armée a rapporté que lors de l'opération menée il y a quelques jours, des affrontements avaient éclaté et que des véhicules militaires avaient été la cible de tirs et d'engins explosifs.

Selon les médias israéliens, l'homme, du nom de Alaa Khaled Qatto, était recherché de longue date par Israël. La maison où vivait celui-ci avait déjà été perquisitionnée par les forces de sécurité il y a environ quatre mois, mais le terroriste était parvenu à s'enfuir, se réfugiant à Jéricho avant de rejoindre Tulkarem.

Au cours de son interrogatoire par le Shin Bet, le policier palestinien a avoué qu'il prévoyait d'assassiner Yossi Dagan, et de commettre d'autres attentats à l'arme à feu.

"Je remercie les forces de sécurité, l'armée israélienne et le Shin Bet. Rien ne me différencie des autres citoyens israéliens, et quiconque veut me faire du mal cherche à atteindre tous les citoyens de l'Etat d'Israël, partout dans le pays", a déclaré Yossi Dagan après l'annonce de cette arrestation.

Yossi Dagan, figure du sionisme religieux qui appelle régulièrement le gouvernement israélien à lancer une opération antiterroriste de grande envergure en Cisjordanie, est une personnalité particulièrement menacée. Les groupes terroristes du Hamas et de la Fosse aux lions ont lancé de multiples appels à l'assassiner.