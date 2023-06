Les Etats-Unis restent profondément investis au Moyen-Orient, affirme Blinken

Une déclaration importante alors que les Etats-Unis sont accusés de s'être retiré du Moyen-Orient, notamment en tournant le dos à l'Arabie saoudite

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré mercredi en Arabie saoudite que les États-Unis restaient "profondément investis" aux côtés de leurs partenaires arabes du Golfe.

Le haut diplomate américain s'exprimait lors d'une réunion du Conseil de coopération du Golfe (CCG) à Riyad, à la suite de discussions avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, et le prince héritier du royaume, Mohammed ben Salmane.

"Les États-Unis sont dans cette région pour dire que nous restons profondément investis dans notre partenariat avec vous tous", a affirmé Antony Blinken à l'ouverture de la réunion ministérielle américano-CCG sur le partenariat stratégique. "Le CCG est au cœur de notre vision d'un Moyen-Orient plus stable, plus sûr et plus prospère."

Des mots importants pour les alliés régionaux des Etats-Unis, alors que le pays est accusé de s'être retiré du Moyen-Orient, notamment en tournant le dos à l'Arabie saoudite. Une attitude jugée responsable de l'émergence de nouvelles alliances, incluant des pays ennemis de Washington. Conscient de cette évolution, le chef de la diplomatie américaine est arrivé en Arabie saoudite dans le but de renforcer les liens bilatéraux.

Cette visite de trois jours est la première d'Antony Blinken depuis que le royaume a notamment rétabli ses relations diplomatiques avec Téhéran. L'arrivée du secrétaire d'Etat mardi a justement été marquée par la réouverture de l'ambassade iranienne à Riyad après une fermeture de sept ans, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Alireza Bigdeli saluant une "nouvelle ère" dans les relations des deux pays.

Le même jour, le prince Mohammed ben Salmane a également accueilli le président vénézuélien Nicolas Maduro , chef d'une autre puissance pétrolière dans le viseur des Etats-Unis

Autre signe de l'évolution de la région, le dirigeant syrien Bashar al-Assad a assisté le mois dernier à un sommet de la Ligue arabe à Djeddah dans le royaume saoudien – une décision condamnée par Washington.