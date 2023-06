Jean-Yves Le Drian nommé envoyé spécial d'Emmanuel Macron au Liban

Le Liban est sans président depuis le mois d'octobre et la fin du mandat de Michel Aoun

Emmanuel Macron a nommé l'ancien ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian envoyé spécial au Liban, dans une nouvelle tentative pour mettre fin à la crise politique qui s'est aggravée après l'explosion du port de Beyrouth, et l'enlisement du pays dans le marasme économique.

Un conseiller du président français a indiqué que Jean-Yves Le Drian avait été désigné pour son expérience "de la gestion de crise", dans l'espoir d'aider le Liban à trouver des solutions "consensuelles et efficaces". Le conseiller a ajouté que l'ancien chef de la diplomatie française - à ce poste de 2017 à 2022 - prévoyait "de se rendre au Liban très prochainement", notant qu'Emmanuel Macron lui avait demandé de "préparer rapidement une feuille de route".

Les efforts et les pressions du président français, qui avait décidé de s'investir aux côtés du Liban dès le lendemain de l'explosion de Beyrouth pour l'aider à sortir de l'impasse du pouvoir qui mine le pays, n'ont pas permis à la classe politique libanaise de surmonter ses divisions. Le Liban est sans président depuis le mois d'octobre et la fin du mandat de Michel Aoun.

Le Parlement libanais a ainsi échoué pendant 11 sessions à élire un président, en raison des dissensions entre le parti du Hezbollah, la force politique et militaire la plus en vue du pays, et son principal opposant. Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a appelé à une nouvelle session de vote le 14 juin.

Mercredi, l'ancien président libanais Michel Aoun s'est rendu à Damas pour rencontrer le président syrien Bachar al-Assad, 14 ans après sa dernière visite dans le pays. Sur place, l'ancien chef d'État libanais a estimé que le Liban devait s'inspirer de la Syrie "qui a franchi une étape difficile et dangereuse grâce à la prise de conscience de son peuple et à sa foi en son pays et ses dirigeants".