"Les Palestiniens sont ici depuis 1,5 million d'années", clame le président du Conseil national palestinien

"Nos ancêtres jébuséens ont construit la Palestine, et en particulier Jérusalem, en 5 000 avant Jésus-Christ", a dit Rawhi Fattouh

Lors d’un événement en Algérie, le président du Conseil national palestinien, Rawhi Fattouh, a affirmé, que les Arabes occupent Jérusalem depuis plus d’1,5 million d'années, alors que les Juifs ne sont arrivés dans la région qu’il y a 3 000 ans, a révélé MEMRI, l’Institut de recherche des médias du Moyen-Orient. "La Palestine dans son intégralité appartient exclusivement aux Palestiniens, aux Arabes et aux musulmans", a-t-il martelé.

https://twitter.com/i/web/status/1665670367434686464 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Netanyahou dit que les Juifs sont sur cette terre depuis 3 000 ans. Nous, nous disons que nous sommes ici depuis plus de 1,5 million d'années". Sachant que les plus anciens fossiles humains découverts dans la région datent d'environ 300 000 ans, soit 1,2 million d'années plus tard que ce qu'affirme M. Fattouh, les Palestiniens continuent de clamer leur présence millénaire à Jérusalem.

"L'homme est apparu en Palestine il y a 1,5 million d'années. La première civilisation humaine est apparue dans les anciennes grottes du mont Carmel, en Palestine", a-t-il poursuivi. "Nos ancêtres jébuséens ont construit la Palestine, et en particulier Jérusalem, en 5 000 avant Jésus-Christ", a continué Rawhi Fattouh.

AHMAD GHARABLI / AFP L'Arabe israélien Karim Younes est accueilli après sa libération de prison, le 5 janvier 2023, dans la ville d'Ara (adjacente à Arara), dans le nord d'Israël.

Au mois de janvier dernier, les permis d’entrée sur le territoire israélien de trois hauts responsables de l’Autorité palestinienne, dont celui de Rawhi Fattouh, ont été annulés après leur visite au terroriste arabe israélien Karim Younes, fraîchement libéré par Israël après avoir passé 40 ans dans les geôles de l’État hébreu pour le meurtre du soldat Avraham Bromberg en 1980.