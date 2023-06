L’homme de 27 ans a été tué par balle alors qu'il était au volant de son véhicule

L'armée israélienne a informé jeudi la famille de Maher Shalloun, le terroriste palestinien accusé d'avoir tué Elan Ganeles, un citoyen américano-israélien, lors d'un attentat terroriste au début de l'année, que leur maison serait prochainement démolie.

Le 27 février, Maher Shalloun et Luai Ma'arouf ont perpétré une attaque armée en ouvrant le feu sur la voiture d'Elan Ganeles sur la route 90 près de Jéricho en Cisjordanie, causant son décès. Par la suite, ils ont également tiré sur plusieurs autres véhicules dans la région.

Plusieurs jours après l'attaque, les deux hommes ont été arrêtés et en mars, l'armée israélienne a entrepris la cartographie de la maison de Shalloun, située dans le camp de réfugiés d'Aqbat Jabr près de Jéricho, en vue de sa démolition. La famille de Shalloun a été officiellement informée de l'intention de l'armée de procéder à la destruction de leur domicile.

IDF Spokesperson Les forces israéliennes cartographient la maison du terroriste qui a assassiné Elan Ganeles

Israël a mis en place une politique de démolition régulière des maisons des terroristes palestiniens responsables d'attaques. La famille de Shalloun a la possibilité de faire appel de la décision de destruction de leur maison auprès de la Cour suprême. Dans certains cas, la Cour peut restreindre l'ordre de démolition aux parties spécifiques de la maison utilisées par le terroriste.

Elan Ganeles, âgé de 27 ans, a été mortellement touché par balle alors qu'il était au volant de son véhicule. Originaire de West Hartford, dans le Connecticut aux États-Unis, il a fréquenté des écoles orthodoxes modernes et sa famille est membre de la synagogue Young Israel of West Hartford. Après avoir servi en tant que soldat dans l'armée israélienne en tant que programmeur informatique, Elan Ganeles était retourné aux États-Unis. Il avait ensuite entamé des études à l'université de Columbia où il a obtenu un diplôme en développement durable et en neuroscience.