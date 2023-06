Les citoyens libanais ont jeté des pierres sur l'armée israélienne, qui a riposté en lançant des gaz lacrymogènes.

La chaîne de télévision libanaise Al-Mayadeen a rapporté ce vendredi matin un incident inhabituel entre Tsahal et l'armée libanaise, au cours duquel un soldat libanais a reçu l'ordre de dérober un RPG (lance-roquettes) sur un char et une jeep de Tsahal. Selon Tsahal, l'incident a commencé lorsque les Libanais ont délibérément interféré sur le travail de l'armée du côté israélien - et ont été expulsés par des moyens de dispersion.

Selon la chaîne, un résident libanais a été touché par une grenade dans la zone de Kfar Shuba devant le mont Dov, après que les habitants ont réussi à retirer une partie d'une clôture de barbelés placée par Tsahal il y a quelques jours.

L'armée libanaise, en réponse, s'est mise en position d'attente avec des armes dégainées devant l'armée israélienne. Selon les habitants, Tsahal opère sur leurs terres, mais cette affirmation est inexacte - puisque l'armée israélienne opère dans l'enclave et non sur le territoire libanais, en coordination avec la FINUL. Selon Tsahal, un certain nombre de Libanais ont franchi la ligne bleue (la frontière internationale) au mont Dov et ont tenté d'interférer avec les travaux d'ingénierie de routine de l'armée.

L'armée israélienne estime qu'il s'agit d'une "nouvelle tentative de provocation délibérée" des Libanais.